Chcete, aby dítě poslouchalo? V dospělosti může mít nižší sebevědomí a snadno podlehne manipulaci, říká psycholožka

Ještě i v dnešní době mnoho rodičů touží mít poslušné „bezproblémové“ dítě, které respektuje autority a nerebeluje. Vy ale říkáte, že to s sebou může nést určitá rizika. Jaká konkrétně?

Nejdřív si musíme definovat, co je to poslušnost. Je to podřízení se druhému člověku, který má nad vámi nějakou moc. Uděláte, co vám přikáže, i když s tím nesouhlasíte. Pokud se dítě stane opravdu poslušným, nejdříve poslouchá své rodiče, kteří obvykle chtějí správné věci, ale později se může podřizovat vůdci gangu.

Zodpovědnost naopak znamená chovat se dle vnitřně přijatých hodnot, pravidel, zásad. Není možné vychovávat dítě k poslušnosti a představovat si, že v osmnácti letech z něj najednou bude zodpovědný, demokraticky smýšlející člověk. Poslušní občané jsou snem všech diktátorů. A co se týče samotného dítěte, autoritativní výchova nebere ohled ani na jeho potřeby, ani na jeho emoce, ani na jeho důstojnost. Takže se snižují příležitosti, aby se v nich dítě orientovalo. V dospělosti mívají takoví lidé problémy říct „ne“, i když jsou přetížení. Jsou lehce manipulovatelní, mívají nižší sebeúctu i sebevědomí.

Mnozí z nás vyrůstali ještě během totality, kdy vládl mocenský model jak ve společnosti, tak v rodině. Jak tedy můžeme své děti vychovávat respektujícím způsobem, když jsme tak sami vychováváni nebyli?

Mnozí rodiče, kteří autoritativní výchovu zažili, to u svých dětí nechtějí opakovat. Ale nevědí, jak na to, takže snadno sklouznou k takzvané permisivní výchově a dítěti dovolí vše. Pak pohár trpělivosti přeteče a oni sáhnou po tom, co znají z dětství – po autoritativní výchově.

Permisivní výchova ale rovněž významně ohrožuje zdravý vývoj dítěte, i když samozřejmě jiným způsobem.

Jak?

Přetěžuje dítě emocionálně i kognitivně, nevede jej k respektování potřeb jiných, nedává mu potřebné sociální dovednosti a paradoxně vede také k nižší sebeúctě. První podmínka, která může vést k respektující výchově, je odmítnutí násilí, ponižování, permanentní kontroly a trestů jako nástrojů výchovy. To však samo o sobě nestačí, je potřeba si osvojit nástroje a výchovné postupy, které je nahradí.

A to by měly být které?

Existují komunikační dovednosti, které vyjadřují, co je potřeba dělat nebo co dělat nelze, ale rovněž tomu druhému signalizují, že ho bereme vážně a respektujeme jej.

Nejsou to žádné tajné věci, například