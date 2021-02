Doktor mi řekl, ať dám nemocnou dceru do ústavu. Zeptala jsem se ho, jestli se nezbláznil, líčí matka

Představte si situaci, že čekáte vytoužené dítě. Těhotenství probíhá ukázkově, všechna předporodní vyšetření vycházejí na jedničku a nic nenasvědčuje tomu, že by byl na obzoru jakýkoli problém. Porodem se ale odstartuje sled těžko uvěřitelných nešťastných náhod, lidských chyb i špatných konstelací, na jehož konci je těžce postižené dítě.

Můžete se z toho zhroutit, dát dítě do ústavu a do konce života přemýšlet o tom, proč se tohle muselo stát právě vám. Anebo se na to podíváte z opačného úhlu: Od první sekundy zkrátka akceptujete, že vaše dítě není zdravé a je jiné než ostatní, ale je to především vaše dítě, které nade vše milujete. To, že se narodilo právě vám, vnímáte jako závazek a výzvu, která vám může přinést i spoustu dobrého.

Je jen na vás, jaký postoj zvolíte. Jana Nudni Meta, matka téměř dvouleté Ariany, si vybrala ten druhý.

To, že je těhotná, se tehdy dvaatřicetiletá žena, dozvěděla dva dny po svatbě v Albánii, odkud pochází její manžel.

„Všechna předporodní vyšetření vycházela naprosto fantasticky a neexistovalo žádné podezření, že by se měly vyskytnout nějaké problémy,“ popisuje Jana své těhotenství. „Porod ale probíhal dost hororově. Přišla jsem do zlínské porodnice kolem desáté večer a