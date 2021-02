Facebook vyhodil Austrálii z přátel. Jak jejich válka dopadne, se odrazí i v Česku

Možná se to zdá daleko, ale spor Facebooku v Austrálii může mít konkrétní dopady na to, jak rozšířenou sociální síť užíváme v Česku. A ještě konkrétněji: jestli si na ní přečtete zprávy Deníku N (a další), nebo ne.

Byl to šokující moment. V jednu chvíli zmizely z australského Facebooku stránky všech zpravodajských médií a nikdo z Australanů nemohl sdílet nic, co by v sobě mělo odkaz na zpravodajství.

Kdyby se to samé odehrálo na českém Facebooku, neexistovala by v tu chvíli ani stránka Deníku N, ani by nikdo z uživatelů nemohl sdílet odkaz na článek dejme tomu Petra Koubského nebo Adély Skoupé.

A i když se tento boj odehrává od nás daleko, to, jak dopadne, bude mít přímé důsledky i pro zbytek světa – a tedy i Česko.

Proč to Facebook udělal? Média na celém světě jsou sice Facebooku vděčná, že šíří odkazy na jejich zprávy, ale na druhou stranu si tím