Poslanec ANO chce zatočit s hraboši. Jeho návrh přiblíží vyhynutí sýčky, ledňáčky a desítky dalších druhů, varují ochranáři

Proti návrhu poslance Josefa Kotta (ANO) částečně zbavit silně ohrožené druhy zvířat a rostlin přísnější ochrany se postavily ekologické organizace. Změna by podle nich desítky druhů přiblížila vyhynutí. Kott kritiku odmítá.

Čápi černí, ledňáčci, rosničky, mloci, křečci, střevlíci nebo orchideje by mohli být chráněni méně než doposud. Přijetí návrhu poslance Josefa Kotta (ANO) by umožnilo zemědělcům, lesníkům nebo vodohospodářům, aby na silně ohrožené druhy při své činnosti nebrali ohled. Poslanci na zemědělském výboru úpravu ve středu odsouhlasili.

Ochránci přírody i samotné ministerstvo životního prostředí ale změnu kritizují a doufají, že Sněmovnou neprojde. „Řada z těchto druhů se u nás přitom v současnosti blíží vyhynutí. Pokud se umožní běžné hospodaření na místech, kde tyto druhy žijí nebo rostou, bude to pro mnohé z nich smrtelné,“ řekl Deníku N výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody Karel Kříž.

Zákon nyní připouští výjimku z ochrany pouze u ohrožených druhů, nikoliv u těch silně a kriticky ohrožených. Po jeho změně by zemědělec například při sklizni nemusel brát ohled na hnízdění ptáků, kteří patří do prostřední kategorie. Stačilo by mu k tomu