PolitikoN: Každý sám za sebe. Blatného představa řešení se míjí s Babišovými zájmy

Také třetí únorový týden byl velmi bohatý na politické dění. Vyčnívá z něj například prohlášení ministra zdravotnictví Jana Blatného, podle nějž už nyní musí zodpovědnost za zvládnutí epidemie převzít každý z nás. Jeho vládní šéf se zatím beze spěchu pustil do změny volebního zákona.

Politickému dění i v tomto týdnu dominovaly otázky spojené s řešením pandemie. Vláda po žádosti hejtmanů vyhlásila na dva týdny v celé zemi nouzový stav. Podle ústavních právníků byl vládní postup protiústavní, protože kabinet takto obešel rozhodnutí Sněmovny o tom, že nouzový stav se nemá prodloužit.

Stejná Sněmovna nyní postup vlády přikryla, když odmítla takto vyhlášený nouzový stav zrušit. Na jednu stranu to byl pochopitelný krok. Nejistota, kterou by konec nouzového stavu okamžitě přinesl, byla velkým rizikem. Opět však došlo k další erozi něčeho, co lze nazvat právním státem.

Praktickým řešením, kterým se vláda s opozicí z této situace dostaly, je schválení pandemického zákona. Ten zavádí do českého právního řádu nový krizový stav. Stát bude mít možnost vyhlašovat jednotlivá restriktivní opatření i mimo režim nouzového stavu. Postižené sektory mají mít nárok na kompenzace, opatření pak podléhají přezkumu Nejvyššího správního soudu.

Schválený zákon je pro všechny aktéry