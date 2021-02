Školáci se nezvládnou otestovat sadami pro profesionály, varují experti. Budou jako malí chemici, tvrdí Blatný

Plošné testování ve školách je jednou z podmínek postupného návratu dětí do lavic, který má začít 1. března. Už za týden by se tak mohly první děti ve školách samy testovat na koronavirus.

„Děti z testování nebudou mít žádné trauma. Ona je to docela sranda. Dostanou krabičku, se kterou si pohrají, něco jako malý chemik. Testy jsou vybírány tak, aby nikomu neublížily, spíš by to mohlo děti bavit,“ řekl ve středu na zdravotním výboru ministr Blatný.

Pro Deník N doplnil, že všechny testy, se kterými by si děti mohly takto „hrát“, jsou určené pouze pro profesionální použití. Aby je mohly používat školáci sami, budou testy