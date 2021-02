Notes: Konečně máme pandemický zákon. Tahat za jeden provaz tedy umíme, ale jen na cestě do bryndy

Sněmovna dnes po krátkém odkladu, kdy si poslanci SPD stěžovali, že jim nikdo nevytiskl pozměňovací návrhy, schválila pandemický zákon. Ten už na rozdíl od nouzového stavu nedovoluje ministerstvu zdravotnictví dělat si prakticky cokoliv, ale resort bude muset opatření jednou za dva týdny vyhodnocovat a ve stejné lhůtě by toto vyhodnocení předkládal Sněmovně. O tom, co všechno nový zákon přináší, píše Eva Romancovová s Bárou Janákovou.

Na legislativě se po týdnech dohadů shodla jak vláda, tak představitelé většiny opozičních stran: ukázka toho, že přece jen umíme tahat za jeden provaz; nikdo se však neptá, zda taháme tím správným směrem. Mimo to, že do této doby vláda ztratila i naprosté zbytky důvěry, s sebou do průšvihu stáhla i opozici. Ta namísto ražení tvrdého lockdownu, který ale nikdo nechce a už vůbec nepůsobí jako dobrá reklama, sice vládě v projednávání oponovala a prosadila spoustu pozměňovacích návrhů, ale výsledkem je kompromisní řešení, pod kterým je podepsaná.

O tom ve svém komentáři píše Jan Moláček. A zatímco jsem minulý týden do Notesu psal, jak se Andreji Babišovi nepodařilo namočit opozici do hry na vinu, povedlo se mu to teď. Protože odpovědnost za týdny, které následují, bude mít spolu s vládou. Což by paradoxně mohlo nahrát i SPD, která pro tuto podobu pandemického zákona nehlasovala – ovšem z úplně jiných důvodů, než vadí mně: Byl na ně naopak příliš přísný.

Ať už to byl ze strany vlády kalkul, či ne, výsledek je takový, že stále pokračuje jakoby tichá dohoda mezi občany a státním aparátem. „Tvařte se, že to dodržujete, a my se budeme tvářit, že vás nevidíme,“ dal by se shrnout stávající stav.

I dnes jsme přinesli souhrnný článek Petra Koubského vypovídající o stavu země během pandemie. Hned v úvodu článku Petr píše, že všechno je už příliš dlouho stejné. A ačkoliv je už několik měsíců v kuse systém PES na nejpřísnější úrovni opatření (a pomyslná brzda je zatažená), případy, hospitalizovaní i mrtví přibývají. A jak vyplývá z čísel, hospitalizace s covidem je v Česku dvacetiprocentní zárukou smrti. Což koneckonců platí už od září. Všechno je už opravdu dlouho příliš stejné.

Jediné, co by teď zřejmě pomohlo, by byla důvěra občanů ve svůj vlastní stát. Důvěra, kterou vláda neztratila jen tak naráz pochybnými schůzkami na Vyšehradě ani zpackaným rezervačním systémem, nýbrž dlouhodobou ignorací reality, ve které žijeme. A právě frustrace, neznalost a nedůvěra jsou nejčastěji skloňovanými pojmy, které ve velké anketě Deníku N odborníci uvádějí jako důvody, proč jako země pandemii nezvládáme.

Snad už se ale blýská na lepší časy: od jara by se měl stabilizovat přísun vakcín do České republiky. Alespoň to vyplývá z nového harmonogramu ministerstva zdravotnictví, který máme k dispozici. Jen pro upozornění, tato zpráva je dobrá a přináší snad vyhlídky na budoucnost bez pandemie, ale konfrontujme ji s realitou: tempo očkování by se muselo přinejmenším zpětinásobit (sic!), jinak vakcíny zůstanou ležet ve skladech. „Můžeme se dostat do situace, kdy tu opravdu budou tuny vakcíny a nebude personál, který by očkoval,“ říká například hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Kraje si totiž mají očkování zařizovat sami a stěžují si, že je vláda nechala ve štychu.

Zatímco v mnoha jiných zemích by mohla notifikace, kterou jsme dnes v aplikaci Minuta N posílali, že vakcíny AstraZeneky nezmrzly, vzbudit obavy, v Česku je to vlastně dobrá zpráva. Alespoň tohle se nepokazilo. To by nám ještě chybělo, aby zmrzly vakcíny. Ale i když vlivem extrémních mrazů byla dodávka do Česka na nějakou dobu vystavena neoptimálním podmínkám, výrobce Deníku N potvrdil, že jsou vakcíny v pořádku.

Oddechněme si proto. Alespoň do zítřka. Pozvednout obočí budete moci znovu například nad nějakou ze zpráv v zítřejších novin. A pokud jste už nyní předplatiteli Deníku N, můžete někomu, kdo předplatné nemá, Deník N darovat. Bude tak mít přístup k celému našemu obsahu až do 31. března 2021.

Symbolickou tečkou za dnešním notesem může být (i vzhledem k zítřejší titulní straně) velmi aktuální zpráva, že pražští hasiči vyprošťují z prokopského údolí uvízlého psa. Podle ohlašovatele to je „vořech střední velikosti“.

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.