Ladislav Frej: Vždy když bylo nejlíp, jsem do té čisté studánky načural. Mám v sobě balík špíny a musím s tím žít

Když si v této době pustíte zprávy, neříkáte si, čeho jste se to dožil?

Víte, to je taková vlezlá otázka. Ale ne, dobrý, klidně vám na to mohu odpovědět.

Proč vám to připadá vlezlé?

Ale ne, to já se jen tak snažím oddalovat odpověď. To je taková moje forma prokrastinace. Jsem hrozný prokrastinátor. To je dnes ale snad každý. Jsem zvyklý pravidelně koukat na zprávy a už se toho nezbavím. Je sedm hodin, zapnu televizi a koukám. A pak jenom zírám. A teď už ani nezírám, protože ten chaos… Tohle je už špatná komedie dell’arte. Jak se jmenuje ten blbec, co dělá ministra zdravotnictví?

Asi mluvíte o Janu Blatném.

Blatný, Blatný, to je prd platný, že tam je Blatný. On si stěžuje, že jim všichni nadávají, že to dělají pomalu a špatně. A dodá: „Ale my to děláme jako Němci. Ti to dělají taky pomalu a špatně.“ Co je tohle za uvažování? Když už ta Babiša prdlá neví kudy kam, řekne: „V Německu je to takhle, ve Švédsku je to takhle.“ Ale co je mi po Německu? Co je mi po Švédsku? Já žiju v Česku a chci, aby tady udělali všechno pro to… Zkrátka aby vůbec pracovali. Vždyť oni nepracují. Ten blbec byl teď v Chorvatsku, pak zas u Orbána…

Když říkáte blbec, chcete ve skutečnosti říct Babiš?

Jistě. On jede k Orbánovi se radit? On se snad