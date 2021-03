Ztracený pan Jie pohřbil sen o investicích. Skandál umožnil čínskému státu vstoupit do českých firem

Další tak velké obchody z Číny, jako byly ty od CEFC, už ale nepřicházely. Koncem roku 2017 se česká média i politici začali hlasitěji ptát, kde jsou ty slíbené stovky miliard, o nichž prezident Zeman mluvil při pražském setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Pozvolna se blížila krize, která měla důvěrou ve spolupráci s Pekingem otřást ještě silněji.

Na počátku roku 2017 CEFC sebejistě pokračovala v expanzi a pokukovala i po podílech v ruské státní ropné společnosti Rosněfť. Kdyby se to povedlo, čínský konglomerát by se stal velmi významný vývozcem ropy do Číny a jeho váha na světovém energetickém trhu by značně vzrostla.

V listopadu ale šéfa nadace CEFC Patricka Ho Čch’-pchinga zadrželi ve Spojených státech pro podezření z uplácení afrických politiků. Spolu s ním se do vazby dostal i bývalý senegalský ministr zahraničí Cheikh Gadio.

Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že oba zmínění muži nabídli čadskému prezidentovi Idrissu Débymu úplatek ve výši dvou milionů dolarů, tedy podle tehdejšího kurzu asi 43 milionů korun. Za peníze prý požadovali licenci v ropném průmyslu. Další úplatek měl jít ugandskému ministru zahraničí za přiklepnutí lukrativních zakázek.

Pro čínskou stranu byla podobná obvinění obzvláště bolestivá, protože CEFC byla důležitým partnerem v projektu novodobé Hedvábné stezky, který zaštiťoval přímo prezident Si Ťin-pching. Trasy vedoucí skrze Asii do Evropy měly nejen zvýšit vliv Pekingu v oblasti, ale byly na ně navázány projekty za miliardy dolarů.

Světový skandál se v Česku zpočátku zásadním tématem nestal, ačkoli i u českých politiků měla CEFC velmi silné pozice. Mnohem větší pozdvižení způsobilo první opravdu vážné zaškobrtnutí, když Česká národní banka odmítla povolit nákup polovičního podílu v J&T Finance Group. Důvod? Regulátor měl pochybnosti o původu čínských peněz.

V téže době začal mít problémy plán na vybudování kliniky tradiční čínské medicíny v Hradci Králové. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) mu dal stopku, protože nechtěl, aby se projekt za několik stovek milionů stal součástí tamní nemocnice.

Ze zpětného pohledu je zajímavé, že tento střet proti sobě postavil