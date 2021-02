Komunisté nevěřili v paranormální síly, ale přesto je vědecky zkoumali, říká autorka románu Senzibil o věčném boji dobra a zla

V úvodu knihy stojí, že čtenář by byl překvapen, co všechno je do něj převzato ze skutečnosti. Jak to tedy je?

Ta věta míří hlavně k ústavu pro výzkum paranormálních jevů, který skutečně existoval a který jsem v knize přejmenovala na Insti. Když si o něm člověk čte, má pocit, že má před sebou nějaký fantasy román. V ústavu zkoumali třeba vliv mentální energie na klíčivost brambor a mysleli to smrtelně vážně. Čtenář by si mohl myslet, že jsem si všechno vymyslela, ale je to opravdu vyrešeršované.

Jak si vysvětlujete, že se komunisté se svou vášní pro materialismus a pro potírání čehokoli duchovního chopili paranormálních jevů ve státním institutu? Snažili se zmocnit světa i prostřednictvím toho, čemu sami nevěřili?

Nejabsurdnější bylo, že všichni senzibilové, kartářky a další, kdo tam působili, museli podepsat StB lejstro, že nevěří na paranormální síly.

Proč tedy ústav vlastně existoval?

Oni jej chtěli naprosto utilitárně použít. Nechtěli se nechat zahanbit, v Americe vznikaly úplně stejné ústavy, Američané do výzkumu, který se jmenoval Star Gates, nalili miliardy dolarů. Ten program skončil až v devadesátých letech, Rusové měli program Fénix, což bylo to samé. Čeští rozvědčíci nechtěli zůstat pozadu a chtěli využívat senzibilů ke