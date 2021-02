Analýza: Může za všechno Babiš? Blatný? Nebo ještě Prymula? Nevstřícná opozice, která vládě hází klacky pod nohy? Česká láska k točenému pivu, která dává vzniknout stovkám nelegálních výčepů – ohnisek nákazy? Jsme totálně neukázněný národ, který se nedokáže podřídit a být alespoň chvíli solidární se slabšími? Nebo je to ještě nějak jinak?

České selhání s covidem: kde jsme, jak jsme se tam dostali, kdo za to může a kudy možná ven

V mnoha jiných zemích také došlo k tomu, že se epidemie vymkla z rukou. Česko je však unikátní v tom, že se tak stalo na velmi dlouhou dobu a prozatím bez vyhlídky na zlepšení. Jak je to možné?

Nejsme banánová republika. Jsme Česká republika, jedna z nejbohatších a všestranně nejúspěšnějších (to je objektivní fakt) zemí světa. Není žádný vážný důvod, abychom byli s covidem v tak hlubokém průšvihu, v jakém jsme. K tomu je okamžitě nutné dodat, že kdyby lékaři, sestry a záchranáři nepracovali hodně nad rámec toho, co po nich lze slušně požadovat, byl by ten průšvih ještě hlubší. A že právě v těchto dnech významně vzrostla hrozba, že hlubší bude.

Jak se to stalo? Je řada lidí, kteří mají jasnou odpověď. Ta obvykle zní nějak jako „vláda“, „Babiš“, „národní povaha“ nebo naopak „je to celé podfuk“.

Ale ani naše vláda, přes všechny chyby, jichž se dopustila (a přes tu obrovskou, jíž se dopouští právě teď faktickou rezignací na řízení situace), není tak špatná, aby se tím vysvětlilo vše. K tomu je zapotřebí všestrannější analýza. Zde se o ni pokusím