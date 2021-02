NKVD i po sto letech posílá Rusy do lágrů. Historik zkřížil cestu důstojníkovi KGB a FSB a zaplatí zbytkem života

Rus Jurij Dmitrijev kopal v lesích Karélie, aby tam nacházel to, co zbylo z obětí bolševických represí. Tajným službám se to nelíbilo. Dostal 13 let. Jak zjistili novináři, do trestaneckého tábora ho poslal generál FSB. Pokračuje v řemesle svých předků z NKVD.