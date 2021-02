Notes: Duka na tenkém ledě, přeplněné nemocnice a strategie zachraň se, kdo můžeš

Praha už není premiantem ve zvládání koronavirové pandemie. Pro covidové pacienty na všech JIP a ARO zbývají poslední jednotky volných míst. Desítky nemocných už musely sanitky převézt jinam. „Žádná nemocnice v Praze neodmítá nemocné, kteří jsou v přímém ohrožení života,“ ubezpečuje pražský koordinátor intenzivní péče. Více o přeplněných nemocnicích v článku tria redaktorek.

„Vždycky hledal cestu dál a také ji nacházel. Byl pro nás jistotou, kterou teď musíme najít, když už tu s námi není, jak se dnes trochu nejapně říká, ‚online‘,“ vzpomíná pedagog, filozof a signatář Charty 77 Zdeněk Pinc na zesnulého filozofa Jana Sokola. Sentimentální vzpomínání na jeho mimořádné nadání ale nečekejte.

O zpěvačce Anetě Langerové v posledních šesti letech nebylo hudebně příliš slyšet, na konci loňského roku ale vydala novinku Dvě slunce. „K novým písním musím dospět. Řídím se jen svým pocitem. Když cítím, že už je čas, tak se zkrátka pustím do práce. Po čtyřech letech od posledního alba Na Radosti (2014) mi v hlavě začaly znít nové melodie a míhat se nová témata, vše do sebe začalo zapadat a já cítila obrovskou chuť tvořit něco nového,“ říká první vítězka české SuperStar v rozhovoru, v němž kromě své nové tvorby promluvila i o omezeních kvůli covidu nebo o talentových soutěžích.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný na ranní tiskovce ke koronaviru žádná nová opatření nepředstavil, zato si postěžoval na to, že lidé ta stávající nedodržují. „Řešením je uvědomělý přístup každého z nás místo dalších restrikcí. Zdá se, že v tomto případě je jedinou možností spolehnout se na to, že lidé… se rozhodnou správně,“ řekl Blatný ke strategii „zachraň se, kdo můžeš“. K plánovanému rozvolnění řekl, že nesmí být bráno jako rozvolnění.

Generální inspekce zadržela dva bodyguardy prezidenta Miloše Zemana. Zemanovi muži jsou podezřelí z toho, že kradli náboje a následně je prodávali. Kdo si chybějícího střeliva všiml a jak došlo k zadržení, popisuje v článku Lukáš Prchal.

Pokud si někdo myslel, že odchod Donalda Trumpa z Bílého domu bude znamenat konec jeho vlivu na americkou politiku, byl na omylu. Republikáni ho při impeachmentu opět podrželi, a on tak nadále zůstává jejich vůdcem. Více neprezidenta Trumpa rozebírá Jana Ciglerová v podcastu Studio N.

Kardinál Dominik Duka se ve svém kázání rozvášnil a prohlásil, že koronavirus je čínský virus, který je uniklou biologickou zbraní. Podle něj jsou o tom přesvědčení vojenští specialisté z celého světa. Jenže jeho slova odmítly jak armáda, tak ministerstvo obrany i Česká biskupská konference. A ohradilo se i čínské velvyslanectví. Pro Dominika Duku, kardinála s životním mottem „v duchu pravdy“, to není první případ, kdy se svými výroky pustil na tenký led.

K vyčerpání kapacity nemocnic by v Česku mohlo dojít v řádu „dnů či týdnů“, říká v rozhovoru s Prokopem Vodrážkou náměstek ministra zdravotnictví Černý. A nepomáhá ani náš (myšleno Čechů) přístup k opatřením a jejich dodržování. „Myslím, že na to lidé kašlou, část z nich si možná myslí, že stav není tak závažný, část je již unavená. Při existenci stejných postupů je podle mě hlavní důvod nechuť a ignorance toho, co se má dělat,“ míní.

Česká politická scéna se prakticky na ničem neshodne, v jedné věci ale panuje jednota – vláda i opozice chtějí rozvolňovat protipandemická opatření. A to navzdory tomu, že čísla nakažených neklesají a nemocnice hlásí plno. „Situace je vyhrocená, vítězí emoce. Interpretace pandemie hodně záleží na tom, koho člověk volí. Nejzákladnější model je ten, že voliči opozičních stran ze všeho obviňují Babiše a neschopnou vládu, voliči ANO zase řeknou, že za to může opozice,“ říká politolog Josef Mlejnek.

Kaczyński a vládní strana PiS mění Polsko po maďarském vzoru, míní významný polský novinář Wojciech Cieśla. „Nemyslím si, že lidé v zahraničí nebo v České republice by se měli něčeho podobného obávat. Tento problém prozatím nepřekročil hranice Polska a Maďarska,“ říká v rozhovoru.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Česko se řítí k dluhové brzdě

Na Hromnice o hoax více. Duka slovy o úniku viru z laboratoře hledá viníka

Rozvolnění nebude mít vliv, lidi už na to kašlou, říká náměstek Černý

Korejek, jež odmítají manželství i děti, přibývá

Řítíme se z kopce stále rychleji, ač je brzda zatažená

Rok s ombudsmanem Křečkem. Válčil se svou zástupkyní i s menšinami

Vzpomínka: Nežít jen pro sebe. Jan Sokol tak nežil

Prsa bojující, prsa vítězná. Historie ňadra

Jsme jako v Kocourkově, vládnou nám diletanti, říká provozovatel skiareálu

Krátké zprávy ze světa i domova

V březnu by se do škol podle vlády mělo vrátit ve třech etapách asi 450 000 žáků a učitelů. Na měsíc pro ně bude třeba asi 3,7 milionu antigenních testů. Což určitě nebude problém sehnat a testování zorganizovat.

Vědci ve Velké Británii vůbec poprvé provedou studii, ve které se zdraví dobrovolníci nechají v kontrolovaných podmínkách záměrně vystavit covidu-19. Výsledky by mohly přispět ke zlepšení vývoje vakcín a léčby nemoci.

Zítra má do Česka dorazit dalších 50 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca. Dohromady jich Česko od britsko-švédské firmy bude mít tento týden už 90 tisíc. Jenže lékaři zatím aplikovali jen necelé tři tisíce dávek.

Devětadevadesátiletý britský princ Filip je v nemocnici. Podle Buckinghamského paláce se necítil dobře a hospitalizován byl preventivně. Jestli se inspiroval preventivním pobytem v nemocnici u svého českého kolegy, není jasné.

Bitcoin dnes vystřelil nad 51 tisíc dolarů a podvodníci nelení a lákají k investicím. Tak pozor na ně.

Státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi se na tři měsíce sníží plat. Kárný senát Nejvyššího správního soudu ho tak potrestal za průtahy ve dvou kauzách. O kauzu Čapího hnízda se ale v tomto případě nejedná.

Výrobce ruské vakcíny Sputnik V stále nepožádal o registraci v Evropské unii. Pokud to ale udělá, kontroloři se vydají kontrolovat i na výrobní místa, avizuje už předem šéfka EK Ursula von der Leyenová.

Ochota Čechů nechat se očipov… očkovat proti covidu roste. Oproti prosincovým 39 procentům je pro očkování už 52 procent Čechů. Chtějí tak chránit své blízké, opět cestovat a vrátit se k normálnímu životu.