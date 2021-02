Prsa bojující, prsa osvobozená. Z výztuží podprsenek a korzetů by se za první světové války daly postavit dvě bitevní lodě

Ženská ňadra, tedy něco, co je potřeba na sociálních sítích skrývat, jako by to ani neexistovalo, získávala v průběhu dějin nesčetné významy. Od funkce signálu k rozmnožování přes symboliku mateřství až po politickou zbraň. Nedávno vydaný sborník ukazuje proměny symboliky této části ženského těla. Upozornění: článek obsahuje vizuální nahotu.