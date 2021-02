Polský novinář Cieśla: Toto není maďarský scénář, toto je Maďarsko

Podle analytiků protest zaznamenalo až 91 % Poláků a 62 % s ním souhlasí. Na zhoršující se mediální situaci v Polsku jsme se zeptali dlouholetého novináře Wojciecha Cieśly. Podle jeho názoru se Polsko vydalo maďarskou cestou.

Minulou středu téměř 50 nezávislých médií v Polsku protestovalo. Tištěná média vyšla s černou titulní stranou a větou „Media bez Wyboru“. Rozhlasové stanice nevysílaly celý den. Co toto prohlášení znamená?

Věta „Media bez wyboru“ znamená „Média bez výběru“. Čímž nezávislá média chtěla říct, že lidé nebudou mít na výběr, pokud budou tato média zničena. Poprvé v historii Polska se proto všechna soukromá média sjednotila a společně protestovala. Nevycházely žádné zprávy, na celý den se odmlčela rádia.

Byl to protest proti vládnímu návrhu zavést daň z příjmu z reklamy…

Musím přiznat, že je to docela elegantní krok. Oficiálně říkají, že vláda musí v době pandemie podpořit zdravotnictví. Proto se rozhodli, že zavedou daň na reklamu v tisku nebo na webové stránce.

Přitom prohlašují: „Ale no tak, vždyť po vás chceme pouze 5 % ze zisku z reklamy.“ Pro běžné lidi, kteří nemají přehled, co takový „zisk z reklamy“ znamená, to může budit zdání, že jde o malé peníze. Ale tak tomu není.

Provize z reklamy se pro média pohybuje okolo