Nežít jen pro sebe

Teď, když Jan Sokol zemřel v požehnaném věku bezmála pětaosmdesáti let, mi to připadá trochu nepřípadné, snad pro ten nabádavý infinitiv. Ano, Jan Sokol vskutku nežil svůj život pro sebe, a byl to dobrý a dlouhý život. Ale co my, které tady zanechal ve svrabu, jenž jako by dával dostatek důvodů k tvrzení, že umřel proto, že se na to, jak si tady kolektivně vedeme, dál už nemohl dívat?

Když jsem v pondělí pozdě v noci usínal, napadlo mě, už zpola ve snu, že je to patrně poslední mrazivá noc letošní zimy, kdy obvykle někdo důležitý zemře; budu-li to já, pak umřu ve spánku a budu na tom ze všech nejlíp. To, že umřel Jan Sokol, mne včera překvapilo jako blesk z čistého nebe.

Je to zvláštní, nikdy mne nenapadlo, že by Honza, jak mu všichni známí říkali, mohl umřít, do té míry byl na něj spoleh, patřil k jistotám života jaksi samozřejmě: vždycky jsem doufal, že to bude on, kdo, až já umřu, najde pro mne pár dobrých slov, a myslel jsem si, že v tomto ohledu mám vystaráno.

Tohle nedopadlo.