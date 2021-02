Česko má od jara dostávat miliony vakcín měsíčně. „Vláda to nechala na nás,“ říkají hejtmani a budují očkovací centra

V dubnu by Česko mělo počítat nejméně se 2,2 milionu vakcín, v květnu s více než 2,3 milionu a v červnu téměř se třemi miliony. Vyplývá to z nového harmonogramu ministerstva zdravotnictví, který má Deník N k dispozici. Dosud se za jeden den podařilo naočkovat maximálně 21 415 dávek, při plánovaných dodávkách vakcín by se ale toto číslo muselo přinejmenším zpětinásobit, jinak vakcíny zůstanou ležet ve skladech. Na tuto operaci už se připravují hejtmani, na nichž prý vláda logistiku z velké části nechala.

Maximální očkovací kapacity v rámci celé republiky vyčíslilo ministerstvo zdravotnictví podle zmíněného harmonogramu na 142 510 dávek denně. To potvrdila Deníku N i mluvčí resortu Barbora Peterová.

„Znamená to, že s přehledem zvládneme ty nejvyšší dodávky, které se budou od dubna dál blížit ke třem milionům dávek měsíčně,“ napsala Deníku N.

Dodávky se mají navyšovat i díky zvýšení výrobních kapacit společností Pfizer/BioNTech v už fungující továrně v Belgii i v německém Marburgu, kde výroba milionů dávek vakcíny Comirnaty začala minulý týden.

Podle materiálu ministerstva zdravotnictví by Česko mělo do konce roku dostat ještě přes deset milionů dávek Comirnaty. Další téměř tři miliony vakcín by měly přijít od společnosti Moderna (toto číslo se možná ještě navýší – Evropská komise dnes oznámila, že objednala pro členské státy na tento rok dalších 150 milionů dávek). Zhruba tři miliony pak ministerstvo očekává od společnosti AstraZeneca, která však své dodávky pro EU zatím naopak snížila.

Zdroje Deníku N ale už několikrát potvrdily, že minimálně dodávka vakcíny od Pfizer/BioNTechu by měla nyní opravdu přicházet podle harmonogramu. I v březnu by už tak mělo přijít přes 600 tisíc dávek (a k tomu několik set tisíc dávek od Moderny a AstraZeneky).

Navíc by Evropská komise po doporučení Evropskou lékovou agenturou měla za pár týdnů autorizovat pro použití v EU další očkovací látku, zatím jedinou, u které stačí pouze jedna dávka. Tato vakcína od společnosti Johnson & Johnson se navíc – stejně jako v případě AstraZeneky – může skladovat v chladničkové teplotě, a mohla by tedy mířit do ordinací praktických lékařů. Výhledově by navíc měla Evropská léková agentura doporučit další dvě vakcíny, a to od společností CureVac a Novavax, s nimiž už ministerský materiál také počítá. Ve svých počtech se však Deník N zatím držel pouze už schválených vakcín. I tak by do Česka měly od dubna přicházet několikamilionové dodávky měsíčně.

Pokud by skutečně Česko využilo kapacitu předpokládanou ministerstvem na základě odhadů krajů, tedy oněch 142 500 dávek denně, za týden by se vyočkovalo zhruba 712 500 dávek, nepočítáme-li víkendy (nyní se o víkendech očkuje minimálně). Měsíčně by to tedy bylo zhruba 2,85 milionu dávek, od dubna do srpna – v případě, že by skutečně do Česka dorazilo dostatečné množství vakcín – by to bylo 14,25 milionu dávek. Pokud by alespoň 1,25 milionu bylo jednodávkových (v případě schválení vakcíny od Johnson & Johnson), vycházelo by to na 6,5 milionů lidí. V tomto hrubém výpočtu není započítáno několik set tisíc už vyočkovaných dávek ani 800 tisíc plánovaných březnových dávek, při rozdělení na dvě dávky je totiž naočkovaných lidí stále velmi málo.

Vakcína Comirnaty, které vláda objednala nejvíce (ve druhém čtvrtletí má přijít celkem 4,8 milionu dávek), vyžaduje relativně složitou logistiku, musí být totiž uchovávána v extrémním chladu kolem minus sedmdesáti stupňů. Očkovat touto vakcínou se proto bude především ve velkých očkovacích centrech včetně těch skutečně velkokapacitních. Ty už kraje několik týdnů připravují.

Vláda to nechává na nás

„Už v pondělí otevřeme velkokapacitní očkovací centra v Liberci, České Lípě a Jablonci nad Nisou,“ popsal přípravy Libereckého kraje hejtman Martin Půta (STAN). Další očkovací centra (kromě už existujících v nemocnicích v Semilech a Jilemnici) pak kraj připravuje v dalších čtyřech městech.

„Je bohužel pravda, že to vláda nechává docela dost na nás,“ postěžoval si Půta, který odhadem vyčíslil maximální očkovací kapacitu ve svém kraji na