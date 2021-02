Chartista, jehož si ani komunisté nedovolili vyhodit z práce, protože by bez něj byli nahraní

Přiznám se, že byl pro mne mnohem víc než jen známým či kolegou. V roce 1970 jsem po studiích nastoupil do Výzkumného ústavu matematických strojů (VÚMS), jak se tehdy říkalo počítačům a výpočetní technice vůbec. To, že mne tam po různých marných pokusech někde se uplatnit coby studenta s poskvrněným „kádrovým profilem“ (byl jsem aktivní ve studentském hnutí v roce 1968) vzali, byla – aniž jsem to tušil – zásluha Jana Sokola.

Snažil se, spolu s několika dalšími, nenápadným způsobem působit na tehdejší vedení ústavu, aby při přijímání nových pracovníků bylo pokud možno odhlédnuto od politických argumentů. Tak se tam sešli lidé jako Václav Žák, Vojtěch Sedláček, a dokonce na kratší dobu i Václav Benda. A řada dalších (vyjmenoval jsem jen ty, kdo podepsali Chartu 77).

Když jsem do ústavu nastoupil, přidělili mi místo v kanceláři, kde jsem byl sám. Pracovní doba byla od sedmi ráno a dostal jsem za úkol prostudovat nějaké nezáživné technické materiály. Po obědě jsem usínal a občas se stalo, že jsem usnul za stolem.

Jednoho dne do kanceláře po obědě přišli dva pánové a probudil jsem se s velice trapným pocitem.