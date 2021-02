Notes: „český“ koronavirus, český pornoserver a česká ostuda v Polsku. Kdy je lepší, aby o nás svět nevěděl

Víme, že „španělská chřipka“ byla španělská asi jako ruské vejce ruské – Španělsko přišlo k tomuto označení jako slepý k houslím. V posledních dnech hrozilo, že i Česko přispěje do epidemického slovníku mutací koronaviru českou variantou. Toto označení se asi poprvé objevilo v dosud oficiálně nepublikovaném článku slovenských odborníků, kteří tak označili drobnou mutaci, již našli ve vzorcích z Česka z konce roku 2020 ve zvýšené míře. Podobných dílčích variant koronaviru ale světové databáze registrují tisíce a naštěstí ani jednu z nich nepojmenovali „česká“. Máme štěstí v neštěstí – prozatím.

Další věcí, která bohužel z Česka je a také se jí zrovna nechceme chlubit, je společnost provozující internetový server Legal Porno. Ten obsahuje mimořádně drsná pornovidea, při nichž často dochází ke zranění hereček. Krátce poté co o kauze napsal Deník N a majitele začala vyšetřovat policie, změnil server název. Náhoda? Nemyslíme si.

Nebezpečný server změnil název, ale poslanec Jaroslav Foldyna nezmění svého asistenta ani tehdy, když se – rovněž po článku Deníku N – začala policie zabývat jeho xenofobním článkem. V něm doporučoval ostřelovat kulomety lodě s připlouvajícími uprchlíky. Nyní má asistent zaplatit pokutu nebo jít na dva měsíce do vězení, rozhodl nepravomocně soud.

A propos virus. Česko stále patří k nejnebezpečnějším zemím v Evropě co se covidu týče, přesto ale napříč politickým spektrem slyšíme unisono: rozvolňovat opatření! Je to paradox demokracie. Zvolíme si zástupce, kteří by měli zastupovat naše zájmy. A pokud většina touží po něčem, co je prokazatelně smrtelně nebezpečné, politikům zřejmě nezbývá než naslouchat hlasu lidu. Jinak by to bylo politicky riskantní. Jak to, že v jiných zemích jsou lidé opatrnější a po politicích chtějí totéž?

Co tu máme dál z našeho politického mokřadu? Kdysi mocná ČSSD se dnes potácí kolem pětiprocentní hranice. Není divu, že se volá po novém stranickém stylu. Jedním z volajících je i ministr zahraničí Tomáš Petříček, který oznámil, že v příštích volbách bude kandidovat na post předsedy strany. „Nejsem pražský liberál. Sám pocházím z Plzeňska a velmi dobře znám třeba situaci na Rokycansku,“ vymezil se proti pražské kavárně v našem rozhovoru Petříček.

Co mají společného dalajlama a filozof Jan Sokol? Oba ve volném čase opravovali hodinky. Zatímco s dalajlamou se ale setkala jen hrstka Čechů, na Jana Sokola jako na nezapomenutelného učitele vzpomíná z našeho redakčního okolí kdekdo. Vzpomínají, protože Jan Sokol, velký člověk, který se bohužel nestal naším prezidentem, dnes ve věku 84 let zemřel.

Špatný, ale náš. Tak by se asi dal shrnout postoj republikánů k Donaldu Trumpovi, nejméně oblíbenému prezidentovi v historii, který straně prohrál, co mohl. Přesto se jej republikáni nechtějí zříci. Zjišťujeme proč.

Česko ztratilo další možnost ukázat světu svou lepší tvář a občané mají další důvod stydět se za svou vládu. Poté co byly v Polsku z politických důvodů zakázány potraty, začaly se polské ženy zajímat o možnost vycestovat pro umělé přerušení těhotenství do Česka. Měly by to blízko. To bychom ale nesměli mít ve funkci ministra, který nelenil a upozornil na zastaralý zákon z roku 1986, podle kterého je takový zákrok trestný u cizinců bez trvalého pobytu v Česku. Ve Švédsku či Dánsku jsou Polky vítané. Škoda, zase jsme ukázali, že k civilizovaným zemím nepatříme.

Co bude zítra v tištěných novinách

– Politická shoda na rozvolňování je populismus, říkají politologové

– Zemřel filozof a pedagog Jan Sokol

– Musíme změnit styl své politiky, říká o ČSSD ministr zahraničí Petříček

– Hranice se zavřely i pro Němce z Chomutova

– Znalci: Trump je pro republikány balvan, jehož se nedá zbavit

– Jak se Hitler dostal k moci? Paralely s dneškem jsou děsivé, říká historik

– Komentář: Tak co s tím volebním zákonem, milí zákonodárci?

– Aneta Langerová: Je to jak s úrodou, některé roky jsou horší

– Myši s covidem byly po podání protilátek zdravé, líčí genetik

– O starost méně: česká verze viru zatím nehrozí

A obálka bude vypadat takto: