Nečekejte, že se ráno vzbudíte šťastní, brání vám v tom moderní svět. Proč nemůžeme spát?

Na spánek se dnes díváme jako na sport, hodnotíme ho a myslíme si, že v něm musíme uspět. Nemůžeme ale očekávat, že budeme v moderním světě spát dobře, brání nám v tom to, do čeho se každé ráno probouzíme, říká britský psychoanalytik a autor knihy o spánku Darian Leader. Jaký spánek je tedy „normální“? Jak osmihodinový spánkový ideál souvisí s kapitalismem? A dá se ještě pořád dobře vyspat i bez peněz?

Ve Spojených státech trápí nedostatek spánku každého třetího člověka, více než třetina Britů za svůj život zažije nespavost, totéž se děje i v Česku. Stává se z dobře vyspaného člověka rarita?

Na to, abychom mohli začít mluvit o těch, kteří „spí dobře“, se musíme v první řadě zamyslet nad tím, čím dobrý spánek definujeme. To, co považujeme za dobrý spánek, se totiž v průběhu posledních staletí radikálně změnilo. I v posledních dvaceti nebo třiceti letech ve světě vznikl zcela nový koncept dobře vyspaného jedince.

Až do poloviny devatenáctého století byl například spánek dvoufázový – více než třicet jazyků má pro dvě fáze spánku samostatné názvy. Lidé chodili do postele kolem deváté nebo desáté, vzbudili se mezi půlnocí a jednou ráno, asi hodinku byli vzhůru. Dělali množství věcí – měli sex, vařili, pracovali – a kolem druhé nebo půl třetí znovu usnuli. Byl to úplně normální model.

Co je tedy za spánkový ideál považováno dnes? Je to těch slavných osm hodin?

Od devatenáctého století se lékařské knihy soustředily nikoliv na problémy na začátku spánkového cyklu, ale na myšlenku, že problémem je probudit se uprostřed noci. To, co bylo kdysi zcela normální, se stalo patologickým – od myšlenky, že normální spánek je