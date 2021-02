Odborníci vysvětlují, proč Česko nezvládá zkrotit pandemii (velká anketa)

Už několikátý měsíc se Česko neúspěšně potýká s epidemií koronaviru, v posledních dnech se nemocnice v některých regionech dostávají na hranu svých kapacit. Deník N se zeptal epidemiologů, virologů, imunologů, ale i matematiků, jak se země do této situace dostala a jak z ní ven.

Proč se Česku stále nedaří zkrotit epidemii? Tedy proč je co do množství nakažených, hospitalizovaných a zemřelých v přepočtu na určitý počet obyvatel stále na předních příčkách žebříčků? A jsme na tom opravdu tak špatně? Nejde alespoň částečně o statistické zkreslení?

Tyto otázky jsme položili řadě předních odborníků – lidem, kteří opakovaně prokázali, že k vývoji situace mají co říci. Zde jsou jejich odpovědi. Někteří z nich odpověděli i na naši dodatečnou otázku – jak by se podle nich měla nyní situace řešit. Pro ten účel jsme jim nabídli k jednorázovému použití kouzelný proutek, který však ve skutečnosti bohužel nemáme. Přesto je dobré dozvědět se, jak by s ním zacházeli.

Vláda vedená marketérem, který je sám podvodník a lhář, vydává chaotická opaření

Odpovídá František Duška, přednosta JIP a ARO ve FN Královské Vinohrady, proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu 3. LF UK, garant nástavbového magisterského studia Intenzivní péče: Tragédií jara bylo, že jsme