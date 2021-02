Na Hromnice o hoax více. Duka slovy o úniku viru z čínské laboratoře hledá viníka, zatímco se Česku nedaří

Kardinál Dominik Duka publikuje svá kázání na webu. Očividně tedy věděl, že se jeho slova o vojácích zatajujících únik viru z čínských laboratoří dostanou do světa. Tento názor u něj není nový, zatím jej ale neříkal úplně nahlas.

„V této situaci je to čínský virus, únik biologické zbraně, o tom jsou přesvědčení vojenští specialisté na celém světě. Buď se to bojí říct, nebo to nesmí říct,“ řekl Duka během kázání, na které upozornila televize CNN Prima News.

Celé kázání ze setkání řeholníků a řeholnic, pořádaného 6. února ve svatovítské katedrále, lze zhlédnout na Dukově webu (příslušná pasáž v čase 9.15). Souviselo s církevním svátkem Uvedení Páně do chrámu – tedy se starým svátkem Hromnic.

Přišlo v době, kdy bylo jasné, že Česko ve zvládání epidemie patří k nejhorším evropským zemím. Navíc den poté, co komunisté oznámili, že už nepodpoří nouzový stav, a bylo tedy zřejmé, že epidemií už tak těžce zasažené Česko čekají další problémy.

Kardinálova slova v úterý odmítli mluvčí armády a ministerstva obrany Magdalena Dvořáková a Jan Pejšek. „Představitelé ministerstva obrany a Armády ČR v této věci zastávají názor, že odpověď musí dát odborníci WHO (Světové zdravotnické organizace, pozn. red.), kteří se nyní původ viru snaží zjistit,“ napsali Deníku N ve společné odpovědi.

Na přímý dotaz, zda ministerstvo disponuje informací, že koronavirus je uniklá biologická zbraň, Pejšek odpověděl: „Takovou informaci nemáme.“ V podobném duchu pro Deník N reagovaly i tři vysoce postavené zdroje z armádního prostředí.

Že se jedná jen o osobní názor kardinála Duky, zdůraznila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. „O oficiální postoj katolické církve v ČR se v žádném případě nejedná,“ sdělila Deníku N.

„Pan kardinál to slyšel“

Mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz CNN Prima News řekl, že se kardinál „s tímto názorem setkal jak v zahraničním tisku, tak mezi vybranými představiteli naší armády“ a „považuje ho za pouhou hypotézu“.

Prinz žádné představitele armády nejmenoval. Duka má ve vojenském prostředí poměrně hodně kontaktů – kardinál si na vojáky potrpí. Jeho otec za války sloužil ve vládním vojsku a podařilo se mu dostat do Anglie, kde se stal zbrojířem RAF.

Kardinál ale v kázání mluví zcela jednoznačně, rozhodně svá slova neoznačuje za hypotézu. Následná reakce mluvčího tak zapadá do stále častějšího trendu, kdy je pochybný, nesmyslný, či přímo lživý výrok autorem (či jeho podřízenými) zpětně změkčován například tvrzeními o „pouhé snaze otevřít diskusi“ nebo o „vytrhávání z kontextu“.

Ačkoliv Dukovo tvrzení zní třaskavě, skrze kázání z počátku února se na veřejnost pouze dostal kardinálův dlouhodobější názor – podle zdroje Deníku N jej