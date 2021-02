Držet pozice a šířit nejistotu. Babiš s ČSSD režírují obrovské fiasko státu

„Největší bohatství, ať už rodiny, firmy, nebo státu, jsou lidi, i když se na to často zapomíná. Skutečný syn nenechá na holičkách své staré rodiče a maminka dohlédne na nemocnou dcerku, a stejně tak by se stát měl postarat o své lidi, kteří to potřebují. O malé děti. O zdravotně postižené, seniory, o matky samoživitelky,“ napsal Andrej Babiš v létě 2017 ve své knize O čem sním, když náhodou spím. Přesně tohle mají státy v době krize dělat. Jenže místo do snu se mnozí občané České republiky už skoro rok probouzejí do noční můry.

Mohla to být chvíle, kdy Čechům nabídne stát, který si platí ze svých daní, pomocnou ruku. Takovou, která bude brát ohledy na jejich rodinnou situaci, zajistí, že se podnikatelé nebudou potýkat s nepřehlednými formuláři a zaměstnanci rozhodovat mezi tím, zda půjdou i přes příznaky covidu-19 do práce, nebo příští měsíc nezaplatí nájem.

Příkladů chybných kroků současné vlády je bezpočet a mí kolegové se jejich popisu poctivě věnují. Všechny je spojuje fakt, že česká vláda pod vedením Andreje Babiše nejistotu a úzkost ve společnosti nesnižuje, ale svými chaotickými kroky stupňuje.

Výsledky známe. Počet mrtvých se rychle blíží dvěma desítkám tisíc, frustrace napříč Českou republikou roste, sociální izolace se podepisuje na všech, od seniorů až po ty nejmladší.

Nabízí se omluva, že