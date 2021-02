Lidé na to kašlou, rozvolňování nebude mít zásadní vliv. Zaplnění nemocnic hrozí v řádu dnů či týdnů, říká náměstek Černý

Jak si vysvětlujete, že je v Česku tak špatná epidemiologická situace oproti okolním státům?

Když se podíváte na výčet opatření v Rakousku a Česku, jsou v podstatě identická. Když odmyslíte nepravděpodobnou variantu, že by se virus choval v okolních zemích jinak, jde tu o dodržování základních věcí, které snižují šíření nákazy. Velký rozdíl je v tom, jak Rakušané přistupují k dodržování základních osobních opatření typu roušky, rozestupy a osobní lockdown, a jak k tomu přistupujeme my.

Čím to je?

To se musíte ptát sociologů, ne mě. Myslím, že na to lidé kašlou, část z nich si možná myslí, že stav není tak závažný, část je již unavená. Při existenci stejných postupů je podle mě hlavní důvod nechuť a ignorance toho, co se má dělat. Navíc se tady opatření nevymáhají tak důsledně jako třeba v Rakousku.

Není to tím, že lidé nemají důvěru v to, jak se epidemie řídí? Nemají důvěru a pak se podle toho chovají.

To máte možná pravdu, ale problém podle mě je, že je stále komunikováno, že za epidemii někdo může. Za epidemii nemůže nikdo. Je to biologický fenomén, který vznikl, protože je tady virus, a debata od začátku pandemie se nesla v duchu, kdo za to může. To je, jako kdybyste někomu vyčítal, že máte nádorové onemocnění, které se rovněž může šířit i přes veškerou léčbu, a hledal viníka.

Podle vás tedy vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví neudělaly žádnou chybu? Třeba prosincové rozvolnění, před kterým varovali někteří odborníci s tím, že může přinést další vlnu, která skutečně přišla.

Já tento názor nesdílím. Mám pocit, že opatření a utahování