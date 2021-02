Politolog: Je jedno, jestli ČSSD povede Hamáček, nebo Petříček. Její hlavní problém je Babišova vláda

Do hry o post předsedy ČSSD se přihlásil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Šéf české diplomacie by chtěl na dubnovém sjezdu sociálních demokratů vystřídat v čele strany ministra vnitra Jana Hamáčka. Oslovení politologové neočekávají, že by to uvadající stranu nějak výrazně pozvedlo.