Můžete za tatínkem přijít, až bude umírat, řekla nemocnice příbuzným. Slib nedodržela

„Tatínka před pěti týdny převezla záchranka do nemocnice v Mladé Boleslavi, odkud se před dvěma týdny dostal na oddělení následné intenzivní péče v Neratovicích. Prognózy byly od začátku hodně zlé,“ popisuje jeho dcera Veronika Vendlová. Nemoc postihla plíce natolik, že pacient musel být stále na umělé plicní ventilaci, nemohl mluvit a komunikoval jen úsměvem nebo posunky.

„Taťka byl vždycky hodně závislý na povzbuzování od naší mamky, která za ním chodila do nemocnice, když ještě byl v umělém spánku. V lednu se totiž ještě smělo chodit za pacienty, takže když se oblékla do všech ochranných prostředků, mohla ho po dohodě s lékařem navštívit. Když ho ale převezli do Neratovic, kde se začal z umělého spánku probouzet, přišel zákaz návštěv v nemocnicích,“ doplňuje dcera.

Vláda totiž ke 30. lednu vyhlásila plošný zákaz návštěv v nemocnicích i v domovech pro seniory. Rodiny mohly přijít pouze za pacienty v takzvaném terminálním stadiu.

„Řekli nám, že kdyby taťka umíral, samozřejmě nám návštěvu umožní. Ačkoliv si mamka