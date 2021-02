Pan Čang si nevzal na dovolenou pracovní počítač. Vyhodili ho na hodinu

Víte, co je to 007? Jistě, agent Jejího veličenstva britské královny. Ale také práce od poledne do půlnoci, každý den v týdnu. Drastický systém 007 a rozšířenější 996 (od devíti do devíti šest dní v týdnu) v Číně už nějaký ten pátek ničí zdraví i životy. K tragédiím a sebevraždám však přibylo pár nadějných zpráv. Blýská se na lepší časy?