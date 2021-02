Je to jako s úrodou, některé roky jsou horší, říká Aneta Langerová k roku bez koncertů

Sledujete talentové soutěže?

Talentové soutěže nesleduju, jelikož nemám televizi. Tu a tam narazím na zprávu týkající se nějaké soutěže, ale jinak v tomto směru nemám moc přehled. Televizi jsem odnesla z domu už dávno. Nechtěla jsem být zahlcená informacemi, a tak si hledám to, co mě zajímá, pouze na internetu.

Nedávno žila celá republika novou řadou MasterChef Česko. Zdá se, že talentové soutěže zažívají comeback. S jakými pocity se ohlížíte vy za Česko hledá SuperStar, kde jste zvítězila?

Bylo mi šestnáct nebo sedmnáct let. Do té doby jsem nevěřila, že televize může mít tak velký zásah a může ovlivnit tolik lidí. Vešla jsem do soutěže jako obyčejná holka z malého města a najednou jsem několik měsíců žila před kamerami. Když jsem vyšla ven, stála jsem na balkonu a mávaly mi tisíce lidí. Nevěděla jsem, co se děje.

Měli jsme obrovskou pozornost médií a po mém dosavadním životě se slehla zem. Pamatuju si na jeden okamžik, který mi byl velmi nepříjemný. Dnes si uvědomuju, že