Americký historik vysvětluje, jak se Hitler dostal k moci. Paralely s dneškem jsou děsivé, říká

Opravdu bychom ve stejné situaci neudělali stejnou chybu? Před sto lety byla německá demokracie v překvapivě dobrém stavu. Ve Výmarské republice vzkvétalo umění i věda, ačkoli země se stále vzpamatovávala z prohry v první světové válce. Během krátké doby se ale všechno změnilo a republiku nahradil teror nacistické strany pod vedením Adolfa Hitlera.

O tom, kde se stala chyba, v čem byla demokracie v meziválečném Německu zranitelná a proč bychom si neměli být jisti, že nám by se to nestalo, si povídáme s předním americkým odborníkem na německé dějiny 20. století Benjaminem Carterem Hettem, autorem nové knihy o Hitlerově nástupu k moci The death of democracy: Hitler’s rise to power and the downfall of Weimar republic (Smrt demokracie: Hitlerův mocenský vzestup a pád Výmarské republiky).

Pokládáte útok na Kapitol, jehož svědky jsme byli začátkem roku 2021, za vážnou věc?

Velmi vážnou. Dosud jsem se domníval, že to, co se stalo 6. ledna, se ve Spojených státech nemůže nikdy stát. Nemyslím si, že přeháníme, když řekneme, že to byl skutečně fašistický pokus o puč a útok na americkou demokracii.

A situace je nadále velmi nebezpečná, protože velké množství lidí stále uvažuje jako ti, kteří se rozhodli dobýt Kapitol, a Trump stále zůstává vlivným člověkem. Navíc v Republikánské straně začali dominovat antidemokratičtí konspirátoři a to není zrovna nejlepší pro budoucnost americké demokracie.

Při čtení vaší knihy o zániku Výmarské republiky právě v době útoku na Kapitol jsem si uvědomil mnoho podobností s událostmi, které se odehrály v Německu před zhruba sto lety. Například to, jakou roli při nástupu Hitlera sehrály konspirační teorie. Vidíte jako odborník nějaké paralely s dneškem?

Ano. Tu knihu jsem napsal v první polovině roku 2017, krátce poté, co byl Donald Trump zvolen prezidentem. Už tehdy jsem si myslel, že existují nějaké paralely mezi tímto obdobím v Německu a Spojenými státy. Samozřejmě, ne v tom, že by Donald Trump byl jako Adolf Hitler. Jsou to úplně jiné typy osobností. Ale při hlubším zkoumání vidíme jisté podobnosti, které se za několik let ukázaly jako ještě hrozivější.

Například?