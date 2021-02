Notes: Omrzel se vám nouzový stav? Vyzkoušejte zcela novou, zaručeně neústavní verzi!

Nouzový stav a Babišova kreativní práce s ústavním pořádkem za asistence hejtmanů tvoří podstatnou část toho, čemu jsme se dnes v redakci věnovali. Jan Tvrdoň mluvil s ústavním právníkem Janem Wintrem – nejen o tom, že vláda jednala protiústavně, ale také o možnostech, které mají Sněmovna, ústavní činitelé, případně soudy. Rozhovor bourá některé mýty – například, že Sněmovna, pokud s nouzovým stavem nesouhlasí, tak ho může jednoduše zrušit. To sice může, není to ale totéž.

Když už jsme u Jana Tvrdoně, poslechněte si také, co říká na předvolební průzkum, v němž poprvé po pěti letech nevede hnutí ANO. V podcastu Studio N o něm mluvil s Filipem Titlbachem.

Hejtmani, kteří vládě posloužili coby záminka k neústavnímu kroku, se podle Michala Tomeše začínají ozývat. Některá vyjádření ministrů – třeba o tom, že je vyloučeno otevření obchodů a služeb – jdou prý proti nedělní dohodě. Na to snad jde říct jen jedno: svatá prostoto!

Premiér hejtmanům také slíbil, že předloží pandemický zákon, který by umožnil přijímat rozsáhlá opatření i bez nouzového stavu. Hana Mazancová a Eva Romancovová zjistily, že se bude s drobnými úpravami jednat o návrh, který vláda vypracovala už na jaře a pak ho sama shodila pod stůl.

Přečíst si můžete také několik komentářů – v jednom z nich se zamýšlím nad tím, zda je nouzový stav skutečně zázračným prostředkem proti epidemii, nebo jestli náhodou pohodlí, které vládě dává, není příčinou její neakceschopnosti. Další napsal Jiří Pehe a věnuje se v něm neschopnosti politické scény dosáhnout racionální dohody v situaci, kdy ji potřebujeme víc než cokoliv jiného.

Mají se nejstarší senioři nechat očkovat vakcínou od společnosti AstraZeneca, nebo čekat, až pro ně bude k dispozici účinnější látka od firem Pfizer/BioNTech či Moderna? Na otázky, které zaměstnávají tisíce seniorů a jejich rodin, hledaly odpověď Iva Bezděková a Markéta Boubínová.

Pandemie zprostředkovala blízkost smrti i těm, kdo na ni příliš nemyslí, ale – co si myslí ti, kteří ji mají na očích dnes a denně? Renata Kalenská navštívila jednu z největších márnic v Česku a povídala si s majitelem pohřební služby, který tuto práci dělá už desítky let. Jak pandemie změnila jeho práci a přistup společnosti k ní?

Ze zahraničních událostí určitě stojí za pozornost volby ve výbušném Katalánsku, kde obhájili pozice separatisté. Co to může znamenat pro budoucnost tohoto regionu i celého Španělska, popisuje Václav Rákos.

V Galerii Rudolfinum čeká na otevření výstava vizuálního umění a videí s názvem Compassion Fatigue is Over. Recenzi napsala Lenka Lindauerová, vy se na výstavu budete moct zajít podívat, až to dovolí epidemiologická situace a vláda.

Co se píše jinde:

Andrej Babiš tvrdí, že svévolné vyhlášení nouzového stavu mu posvětili vládní právníci a Legislativní rada státu. Jenže to má háček – žádnou právní analýzu, která by její postup schvalovala, není vláda schopná předložit. Prý byla jen „ústní“, řekla serveru iRozhlas mluvčí ministerstva vnitra.

Firmy Agrofertu byly v letech 2016–2020 třikrát úspěšnější v získávání veřejných zakázek krajů vedených hejtmany z hnutí ANO než v jiných krajích. Zjistil to server Hlídací pes.

V centru pozornosti jsou uprostřed boje s koronavirem pochopitelně především senioři, deník New York Times si ale v rozsáhlém textu všímá psychických problémů, kterým jsou kvůli lockdownům a izolaci vystavení specificky mladí lidé. Následky na jejich psychice přitom mohou trvat dlouho poté, co bude – doufejme – epidemie díky očkování zažehnána.

V zítřejším tištěném Deníku N najdete:

Z dnešního Notesu je to vše. Pokud jste doufali, že epidemii v Česku definitivně vyřeší zítřejší schůzka Andreje Babiše se zpěvákem Danielem Landou, pak máte smůlu. Vláda totiž celou akci zrušila. Pokud Strakovu akademii napadl nějaký virus zdravého rozumu, nezbývá než si přát, aby se co nejrychleji rozšířil.

Krásný týden vám přeje za celou redakci Jan Moláček.