Vláda požadavek na otevření obchodů a služeb nesplnila. Hejtmani chtějí přesný plán

Čtrnáctidenní lhůta, kterou hejtmani vládě poskytli, má kabinetu Andreje Babiše především pomoci připravit vhodná opatření a legislativu. Projednávat se má například nová podoba epidemického zákona, kterou na vládu přinesl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Někteří hejtmani přitom již avizovali, že za další dva týdny vláda s jejich podporou již počítat nemůže. To uvedl například pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD.

Asociace krajů šla na víkendové jednání s vládou také s požadavkem na co nejrychlejší otevření obchodů a služeb. K tomu by mělo dle jejich názoru dojít v omezeném režimu, tedy při zachování maximálního počtu jednoho nakupujícího na patnáct metrů čtverečních prodejní plochy. K dohodě ale nakonec nedošlo kvůli špatné epidemické situaci. A to nejen kvůli vysokým počtům nakažených, ale především obsazenosti lůžek v nemocnicích.

Právě tyto statistiky mají hrát hlavní roli