Kateřina Šedá, práce všeho druhu. Umělkyně, která umí rozhýbat davy

Jestli nějakého umělce sleduji poctivě a léta, je to Kateřina Šedá. Sleduji ji skoro od chvíle, kdy mi její pedagog na AVU Vadimír Kokolia řekl, že má takovou jednu nadanou studentku, která právě sešívá kabát ze slupek od salámů pro bezdomovce. To bylo před 21 lety. Dnes se Šedá řadí mezi nejuznávanější české umělce.

Vladimír Kokolia se tehdy před dvěma desítkami let ke svému překvapení setkal se svým ideálním studentem, o kterém snil a v něhož už téměř ani nedoufal. Šedá chrlila nápady, byla extrémně pracovitá a přitom se stále hledala. Žádná koncepce jí však nebyla příliš velká. Její umělecké akce začaly brzy dosahovat rozměrů celých sídelních celků a stovek účinkujících. Postupně přišla Kateřina na to, že dokáže přijít na libovolné místo, zachytit jeho neuralgický bod a na něm postavit koncept. Zvláštním způsobem to místo oživí, přičemž velmi dobře se jí pracuje s všedností.

Tvorba Kateřiny Šedé je toho vzácného druhu, že si o ní můžete povídat historky v restauraci. Pakliže se to všechno jeví jako pohádka, nyní je k dispozici tučná kniha pohádek. První průřezová monografie jejího díla. Pojatá hravě ve formě nabídkového katalogu včetně telefonu a e-mailu. Kateřina Šedá, umělecké práce všeho druhu.

V širší známost vešla s projektem