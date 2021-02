Studio N: Vítězství Andreje Babiše je v ohrožení. Co říkají průzkumy?

Volby v lednu by podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyhrála koalice Pirátů se Starosty s téměř 30 procenty hlasů. Hnutí ANO, které žebříčkům preferencí stran dlouhodobě vévodí, by skončilo na druhém místě. Jde o první volební model v tomto volebním období, který na přední příčku posouvá někoho jiného než vládní hnutí Andreje Babiše. Co za tím stojí? Poslechněte si podcast s Janem Tvrdoněm.