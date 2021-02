Proč číst Boženu Němcovou? Dozvíte se o ní víc než ze seriálu

Seriál Božena se pro někoho možná až příliš zaměřil na osobní život Boženy Němcové a málo ji představil jako spisovatelku. Do světa jejího myšlení a přemýšlení nahlédl jen letmo. Chcete-li se o ní dozvědět víc, možná je dobré začít právě s jejími texty. Do nich totiž vložila i své smýšlení a ukazují ji v podstatně barevnějším světle než jako svobodomyslnou nevěrnici.

Boženu Němcovou stavíme na piedestal jedno a půl století. Jednou se pro nás stává příkladnou vlastenkou, národní buditelkou, bojující socialistkou či první českou feministkou. A když jí chceme vavříny slávy strhnout z hlavy, tu je hned nezodpovědnou matkou, nevěrnou manželkou i neoriginální autorkou. Nestálo by za to se opět vrátit k jejímu dílu? Psaní bylo totiž nedílnou součástí jejího života, způsobem reflexe světa, ve kterém se pohybovala.

Poznejte zmizelý svět z Obrazů z okolí Domažlického

Víte, kde se chodí „ulicej“? Nebo kdo to je „bulák“? Začtěte se do folkloristických obrázků Boženy Němcové. A rovnou do těch prvních z okolí Domažlic, které roku 1845 posílala formou dopisů do České včely. Žánr „obrazu ze života“ nepotřeboval vyprávět příběh, zprostředkoval intenzivní zážitek zaujatého pozorovatele, jakým Němcová rozhodně byla.

Z dnešního pohledu byla investigativní reportérkou, která