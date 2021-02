Zamilovaných ubývá, ale láska je pořád všude kolem. Poznámky ke dni sv. Valentýna

Hej Ty tam! Jo, Ty, na druhé straně displeje. Zvedni oči, soustřeď se chvilku a podívej se na mě. Chci Ti něco říct. Ale možná bude lepší, když Tě na to napřed trochu připravím. Abych Tě zbytečně nevylekala. To, co Ti chci napsat, totiž mnohé děsí. Chci s Tebou mluvit o citech.

Před devatenácti lety to udělala poprvé. Pamatuju si to, jako by to bylo včera. Pracovala jsem tenkrát v Bakeshopu, americké pekárně kombinované s kavárnou kousek od Staroměstského náměstí. Obsluhovala jsem tam kávovar, šlehala mléko, připravovala horkou čokoládu, cappuccino, latte macchiato, americano, espresso, ristretto a spoustu dalších variant. Samozřejmě vyjma piccola, které neexistuje. Kdyby se to slovo tehdy používalo, dalo by se říct, že jsem byla baristka. Byl čtvrtek večer, alespoň Google mi to teď tvrdí. Podnik byl skoro prázdný, lampy za oknem romanticky osvětlovaly padající sníh. Já, schovaná za obřím kávovarem, nejspíš přemýšlela o hloupostech nebo jen koukala skrz okno do setmělé Prahy.

„Madlo, probuď se, někdo za tebou přišel!“ houkl na mě kolega. A mně proběhlo hlavou, co je dnes za den, a v mysli se mi začalo odehrávat několik scénářů hodných filmové romantické komedie. Pak jsem vykoukla