Český stát je na pokraji rozvratu. Politici už nejsou schopni domluvit se vůbec na ničem

Komentář Jiřího Pehe: Neprodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou znovu posunulo český stát blíže na pokraj rozvratu. Nedává přitom valný smysl pouštět se do úvah na téma, zda odmítnutí nouzového stavu nevládními stranami bylo oprávněnou odpovědí na malou schopnost vlády využívat nástrojů, které jí v boji s epidemií nemoci covid-19 nouzový stav poskytoval, popřípadě oprávněnou reakcí na její aroganci a špatnou komunikaci.

To zásadní, co se z rozpravy o možném prodloužení nouzového stavu, jakož i z výsledku hlasování o něm minulý týden, zase jednou vynořilo, je tragická neschopnost českých politických stran a dalších politických aktérů hledat racionální konsenzus – a to dokonce i v situaci, kdy země čelí bezprecedentní krizi.

Ta přitom spočívá nejen v tom, že Česká republika patří v celosvětovém měřítku mezi země nejzasaženější epidemií covidu-19, ale i v tom, že po rozhodnutí Ústavního soudu nemá naše země osm měsíců před volbami funkční volební zákon nebo že se fakticky rozpadla vládní většina.

Tristní stav věcí v České republice pak dokresluje i skutečnost, že vládu vede trestně stíhaný politik, jehož případ