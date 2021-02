Táta umřel sám. Bez covidu a beze mě

Návštěvy byly zakázané. Iva Zímová, dcera dvaadevadesátiletého Jaroslava Zímy, zavolala sociálnímu pracovníkovi jednoho z plzeňských domovů důchodců. Bylo jasné, že otcův čas se krátí. „Chtěla bych ho vidět…“

„To by chtěl každý,“ cituje dcera hlas, který slyšela z telefonu. „Váš otec ještě neumírá,“ dodal. A návštěvu nepovolil.

Jaroslav Zíma zemřel měsíc poté.

Pes skákal a skákal

„To jsem já. Já. Tvoje Iva! Dcera. Tatí, já…,“ křičí. Chvílemi se směje sama sobě, jak mluví s vlastním tátou tónem, který používáme, když oslovujeme batolata. Jen nemusíme tak hulákat. Děti obvykle slyší dobře.

Iva napíná hlasivky, až jí na krku vyskakují žíly. Na druhé straně telefonu zní se stejnou intenzitou, jen o něco výše posazený hlas sestřičky: „Pane Zíma. Otevřete očička. Otevřete. Volá vám dcera. Dcera Iva!“

Stařec otevře oči. Má víčka těžká jako pytle s cementem. A zaposlouchá se do zpěvu nepříliš školeného hlasu, který se ve vyšších polohách třese jako sulc a do nižších se kvůli vzrušení nedostane. Ten, kdo si to přeje, vidí na jeho ústech náznak úsměvu.

„Skákal pes… tati. Skákal pes. Tati… zkus to. Skákal…“ Nezkusil. Ale zamával. Pak usnul.

Po celý podzim, každý den v jednu hodinu se mohli příbuzní obyvatel plzeňského domova důchodců vrhnout na své telefony a volat na jedno číslo s nadějí, že se jim povede vtěsnat do mezery mezi volajícími. A pak měli pár minut, během nichž mohli prostřednictvím obrazovky tabletu dělat na svého dědečka či babičku opičky, grimasy, posílat jim srdíčka či je virtuálně hladit po hlavě.

Iva volala každý den. Když bylo obsazeno, zkoušela to tak dlouho, až se jí to povedlo. Pak sestřička šla a držela tatínkovi displej tabletu před obličejem. Ale co starý muž viděl, to se už nikdy nikdo nedozví. „Snad mě,“ doufá Iva Zímová, česko-kanadská fotografka.

Tenhle příběh je zvláštní i proto, že v něm