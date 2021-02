Fialově ODS se vedle Babiše rýsuje nový silný protivník: „její“ hejtman Martin Kuba

Kuba ve večerních Událostech a komentářích na ČT24 (na záznamu od 19. minuty) kriticky hodnotil neprodloužení nouzového stavu. Mimo jiné prohlásil, že „nouzový stav se stal politickým symbolem“ a na adresu opozice prohlásil, že „není schopna vysvětlit lidem … že nouzový stav je jen rámec“ a že neznamená zavřené školy. Většina poslanců si podle něj při rozhodování o jeho dalším osudu „zdaleka neuvědomovala, do jaké situace staví hejtmany“. Skoro to působilo, jako by Kuba neměl s opozicí nic společného, což v případě předního člena opoziční strany působilo přinejmenším zvláštně.

Ne že by to v případě jihočeského hejtmana bylo zase až tak divné – Martin Kuba na stranu jednu očividně prokazuje vysoké manažerské schopnosti i dar jasně komunikovat, na stranu druhou přesně těchto dovedností začíná už celkem nepokrytě využívat mimo jiné k tomu, aby se vymezil vůči současnému vedení vlastní strany.

Kdyby mělo jít jen o vnitrostranické půtky, které se odehrávají v kuloárech, mohlo by nám to být celkem jedno; koneckonců není politické strany, aby se v ní ambiciózní hráči nepřetahovali o moc (i když Tomio Okamura se tímto trápit nemusí).

Čtvrteční večerní vyjádření hejtmana Kuby, ve kterém