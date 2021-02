Němci sledují situaci u nás s nelibostí. Češi od neděle nesmí přes hranice, hlavní výjimky jsou jen tři, říká diplomat

Na česko-německou hranici se o půlnoci vrátí stálé kontroly. Co to bude znamenat pro české občany?

Stále si nejsme zcela jisti tím, jak to bude v praxi fungovat. Teoreticky přímo na hranicích nedojde k žádným velkým změnám. Němci tam měli kontroly už teď, byť to nebyly ty skutečně řádné kontroly, oznámené i do Bruselu Evropské komisi. Formálně to bylo postaveno na kontrole z důvodu ochrany veřejného zdraví, ale ve skutečnosti už na řadě míst, podle mě dokonce po celé česko-německé hranici kontroly stály.

Teď budou patrně Němci systematicky kontrolovat úplně každého, není ale vyloučeno, že na některých místech budou kontroly i dál namátkové. Němci zároveň určili, že bude možné přecházet přes jakýkoliv hraniční přechod. Nebudou tedy omezovat přechodová místa, jako to před časem udělali Rakušané, a zároveň budou kontrolovat systematicky. V zásadě ale bude systém na hranicích asi podobný tomu stávajícímu. Změní se ovšem právní rámec, teď to nebudou kontroly z důvodu ochrany veřejného zdraví, ale kontroly z důvody ochrany veřejného pořádku.

Pokud bude český občan z nějakého důvodu potřebovat překročit německou hranici a bude mít negativní test na koronavirus pořízený před méně než 48 hodinami, může tak učinit?

Tady vám dám jednoznačnou odpověď: