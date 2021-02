Rok s Křečkem: Ombudsman válčil se svou zástupkyní i s menšinami. Důvěra v úřad klesla

Když před rokem Stanislav Křeček přijížděl po svém zvolení do brněnského sídla kanceláře veřejného ochránce práv, aby převzal od své předchůdkyně Anny Šabatové funkci ombudsmana, pokusila se mu skupinka protestujících lidí zabránit ve vstupu do budovy. A veřejný konflikt hned v začátku úřadování jako by předznamenal celý jeho první rok ve funkci.

Když prezident Miloš Zeman do funkce Křečka nominoval, byl to překvapivý tah, protože jen o několik týdnů dříve jej poslanci nezvolili do druhého funkčního období jako zástupce tehdejší ombudsmanky Anny Šabatové. Proti jeho nominaci protestovala část opozice, lidskoprávní organizace i sama Šabatová, ale nakonec získal 91 hlasů z potřebných 88.

Po složení slibu do rukou místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) měl cestu do úřadu volnou. A netajil se tím, že je to pro něj jisté zadostiučinění.

„Jsem v politice opravdu na něco zvyklý, ale co bylo rozpoutáno nyní, je těžké nazvat slušným slovem. Já, který jsem založil a dlouhá léta vedl jednu z nejúspěšnějších neziskovek, která pomohla a pomáhá tisícům lidí, jsem nazýván nepřítelem neziskovek. Já, který jsem dvacet let nedělal nic jiného, než se jako advokát zastával menšin a lidí potřebujících pomoc, jsem nazýván tím, kdo kašle na potřebné,“ napsal na svůj Facebook den po zvolení do úřadu.

Jenomže právě kvůli dřívějším dehonestujícím vyjádřením na adresu menšin jej o pár dní později čekali před vchodem do kanceláře demonstranti, kteří nesouhlasili s tím, aby se ombudsmanem stal natolik kontroverzní člověk. Křečkovu uvedení do úřadu nakonec musela asistovat policie.

A Křeček začal úřadovat zostra. Jedním z jeho prvních kroků ve funkci bylo, že si ponechal vyřizování stížností na diskriminaci, ačkoliv o tuto agendu hodně stála zástupkyně Monika Šimůnková, která se jí léta profesně zabývala a platí v této oblasti za autoritu.

Co si o svém novém šéfovi myslí zaměstnanci kanceláře