Příjmení jako koule na noze. Mussoliniho pravnuk hraje za tým, kterému fandí neofašisté

Předky si člověk nevybírá, ale pravnuk Benita Mussoliniho hrající v klubu, jehož fanoušci se otevřeně hlásí k odkazu fašistického vůdce, vzbuzuje spekulace. „Je to samozřejmě těžké dědictví, ale může se ho zbavit, pokud se rázně vyprofiluje proti čemukoli, co by mu mohl kdokoli předhazovat vzhledem k jeho původu,“ řekl Deníku N politolog Miroslav Mareš, který se zabývá také fotbalovými chuligány.