Notes: Více čísel, méně opatrnosti a jasné komentáře pro nejasné dny

Čtením na pátek i tipy na to, co dělat přes víkend, vás v Notesu provede Eva Mošpanová.

Přiznám se vám, že je čím dál těžší do Notesu psát s lehkostí o věcech a textech, které už hodně dlouhou dobu lehké nejsou. Pandemie nabírá na obrátkách a místo očekáváného už-už konce jedeme ještě pořád do kopce. Jak špatně na tom jsme, rozebírá ve svém textu Petr Koubský a už jen jeho titulek je mrazivý: Než tento článek dočtete, zemře kvůli covidu v Česku další člověk.

Navzdory hrozivým číslům a zprávám už není po téměř roce snadné udržet pozornost a věnovat ji koronaviru. A to ani když je nejhorší situace doslova kolem vás. V reportáži z Chebu to popisuje Prokop Vodražka, který sledoval, jak ve městě přibývá úmrtních oznámení a ubývá opatrnosti.

Pocity mnoha lidí v Chebu i jinde vystihuje Honza Wirnitzer, když se v komentáři ptá: „Co po nás vlastně chcete?“ Mimochodem, takhle přímočarý komentář se často nevídá. Velice jasně ve svém komentáři mluví i Honza Moláček, když přesně identifikuje, kdo nese odpovědnost za velkou část neúspěšného krocení koronaviru v Česku, i když ten někdo tvrdí opak. „Andrej Babiš ale nese plnou odpovědnost nejen za vládní rozhodnutí, ale také za případné důsledky toho, že je neučinil nebo neprosadil. Výmluva, že nemá většinu a opozice je nepodpořila, z něj tuto odpovědnost ani v nejmenším nesnímá,“ píše.

Pohled opozice na konání Andreje Babiše i vlády nabízí Petr Fiala v rozhovoru s Hankou Mazancovou a Bárou Janákovou. „Předpokládal bych, že premiér, který nemá většinu pro nouzový stav, bude tady a bude vyjednávat. To se nestalo. Myslím, že by měl být tady a řešit problémy, které tu jsou. V Maďarsku ani v Srbsku se nic nenaučí,“ říká Fiala. Nepřímou odpověď mu dal dnes večer sám premiér, když před novináři popsal svůj boj s pandemií slovy: „Chodím, ptám se, po světě sháním vakcínu…“ Možná by bylo dobré, kdyby chodilo, ptalo se a shánělo vakcínu více lidí, ale znáte to, co si člověk neudělá sám…

Pocity frustrace, nebo naopak apatie ze všeho, co se kolem děje, nemají jen dospělí, ale i děti. Adéla Skoupá ve svém textu popisuje, jak se na dětech podepisuje izolace a distanční výuka. Není to hezké čtení. „Stav dětí s psychickými potížemi se výrazně zhoršuje, v ambulancích přibývají děti s úzkostnými poruchami, poruchami chování, depresemi. Vede to i k myšlenkám, že by ukončily život. U zdravých dětí je výrazná ztráta motivace a nedostatek radosti,“ říká psychiatrička Lucia Vašková a ona i další experti bijí na poplach. V zahraničí se přitom děti a mládež mohou věnovat alespoň sportu, píše David Janeczek.

Problémy mají i cizinci. Sofia Slavíková je původem z Ruska, čeká v Česku dítě a velice by potřebovala pomoc své rodiny. Přestože je její matka ochotná dodržet všechna opatření, která jí uloží, nechtějí ji úřady do Česka pustit.

Když už jsme se dotkli Ruska, z dílny zahraniční redakce pro vás máme rovnou dva texty. V tom prvním Petra Procházková popisuje ruskou vakcinu Sputnik a to, jak velké nejen zdravotní, ale i politické naděje do ní Rusové vkládají. Ve druhém zase Kirill Ščeblykin vysvětluje, jaké jsou politické názory Alexeje Navalného, aktuálně nejznámějšího oponenta Vladimira Putina, kterého by však bylo mylné považovat za liberála západního střihu.

A před víkendem ještě pár tipů na závěr:

Pokud nevíte, na co se přes víkend dívat, doporučuji Knives Out na Netflixu, dva roky starou detektivku ve stylu Agathy Christie. Hvězdné obsazení vede Daniel Craig.

Pokud nevíte, co poslouchat, doporučuji podcast Sádlo od Ridiny Ahmedové na rádiu Wave o tom, jak se žije v těle, které neodpovídá představě módních časopisů. A taky podcast Studio N o tom, jak je Německo stále připravené Čechům pomoct.

Pokud nevíte, co vařit, doporučuji recept z dílny BBC a Nadiye Hussainové (o jejím pořadu jsme psali zde a najdete ho i na YouTube) na těstoviny s neuvěřitelně snadnou omáčkou z vařené řepy – budete překvapeni, věřte mi.

Pokud nevíte, jak se zachovat, až v neděli pomine nouzový stav, věřím já vám, že sami nejlépe víte, co je zodpovědné vůči vám i okolí.

Dávejte na sebe pozor a buďte zdraví.