Příprava plánu na porcování unijních miliard nabírá zpoždění. Maláčová z něj chce peníze na důchodovou reformu

Do konce dubna by měla česká vláda poslat do Bruselu Národní plán obnovy. Na jeho základě by Česko mohlo v příštích šesti letech čerpat minimálně 182 miliard korun z unijního Fondu obnovy. Ministerstvo průmyslu a obchodu materiál k plánu obnovy ale zatím stále neposlalo ani do připomínkového řízení. Ministr Karel Havlíček přitom ještě v lednu sliboval, že do konce února bude hotový plán schvalovat vláda. Deník N má údaje o aktuálním rozložení jednotlivých kapitol plánu k dispozici.

Vicepremiér Karel Havlíček Deníku N napsal, že zatím není přesně stanoven termín, do kdy bude materiál do připomínkového řízení zaslán. „Stále probíhají intenzivní jednání s Evropskou komisí i s hospodářskými a sociálními partnery na národní úrovni. Deadline pro předložení (Evropské komisi, pozn. red.) je 30. dubna. My nicméně chceme Národní plán obnovy předložit na vládu co nejdříve, jakmile budeme mít vyřízeny připomínky Evropské komise. Ideálně do konce března,“ doplnil Havlíček. Ještě v polovině ledna přitom vicepremiér tvrdil, že hotový plán předloží vládě už v únoru. Členské státy Evropské unie mohou finální podobu svých dokumentů posílat do Bruselu od pátku.

Pokud Česká republika svůj národní plán obnovy stihne poslat do Bruselu do 30. dubna, do dvou měsíců by jej měla schválit Evropská komise. Do dalších čtyř týdnů by ho měla ještě posvětit Rada EU a Česko může teoreticky už v polovině roku zažádat o výplatu třinácti procent z přidělené podpory.

Deník N má finanční rozložení šesti hlavních kapitol aktuálního plánu k dispozici. Více než pětinásobně –