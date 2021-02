Kraje mohou vyhlásit stav nebezpečí. Mají však obavy ze soudních sporů i obřích kompenzací

Den poté co poslanci odmítli vládní žádost o prodloužení nouzového stavu, se rozjela jednání o tom, jak postupovat dále. Více odpovědnosti za řešení situace by mělo přejít na jednotlivé kraje, které mohou vyhlásit stav nebezpečí. Ten dává hejtmanům do ruky některé nástroje, oproti nouzovému stavu však nejde o srovnatelné kompetence.