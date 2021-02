Vláda nemá plán a je bezradná, jsem z toho smutný. Teď dostala šanci začít jednat, říká Fiala

Premiér Andrej Babiš před včerejším jednáním Sněmovny varoval, že když mu opozice nouzový stav nepomůže prodloužit, bude přímo zodpovědná za smrt spoluobčanů. Jak si jeho slova vysvětlujete?

Nevytahoval bych zemřelé a nepoužíval bych to v rámci politického boje. Divím se premiérovi, že to dělá. Paradoxně to byla opozice, kdo jednání o prodloužení nouzového stavu vyvolal. V úterý ráno jsme se všichni sešli a stejně tak i dnes (rozhovor vznikl ve čtvrtek před hlasováním, pozn. red.) jsme ráno dvakrát jednali. K ničemu to nevedlo, vláda není připravena jednat. Nevidíme žádnou cestu v tom, že znovu automaticky zvedneme ruku pro nouzový stav. To není řešení. Za čtrnáct dní bychom tu byli znovu ve stejné situaci.

Co znamená, že ta jednání nikam nevedla?

V úterý jsme se domluvili na volebním zákonu a hned druhý den ráno to hnutí ANO porušilo. Když jsme chtěli na program zařadit odškodňovací zákon, vládní koalice to odmítla. Vláda měla připravit krizovou legislativu. Nic z toho není. Nemluvím teď jenom za koalici SPOLU nebo za ODS. S úplně stejným pocitem odcházely všechny politické strany.

Šel jste na to s nedůvěrou, že hnutí ANO dodrží slovo?

Vláda má jedinou představu: „Prodlužte nám nouzový stav a ono to nějak dopadne!“. Ale ono to nijak nedopadne. Chceme po vládě návrat dětí do škol, úpravu očkovací strategie a další kroky. Chceme, aby vyhodnotila, jestli fungují opatření. Chceme se bavit o tom, kde je možné ubrat a lidem uvolnit život, a chceme se zaměřit i na to, kde je třeba přidat, cílit a dělat opatření lépe. Když budeme dělat stále totéž, jiných výsledků nedosáhneme.

Není to kvůli nedostatku času? Vládě končí nouzový stav v neděli, a tak teď třeba nechce dělat překotná rozhodnutí.

V nouzovém stavu jsme už 200 dní. Vláda zatím nouzový stav prodlužovala přes hlasy komunistů a na jednání s ostatními stranami se vykašlala, což přiznal i Andrej Babiš. Komunisté už od minulého týdne signalizují, že nouzový stav neprodlouží, vláda tak měla dost času najít řešení. Novela krizového zákona se dá připravit během několika hodin.

Pořád tu ale nezaznělo, proč jednání selhalo a proč se na něm nenašlo společné řešení. Co byl ten konkrétní důvod?

Vláda má