Opozice volila ze dvou špatných možností. Shozením nouzového stavu riskuje víc, než musela

Analýza: Přestože opoziční strany za chyby vlády nenesou odpovědnost, nepodpoření nouzového stavu je krokem do neznáma. To, zda váhavější voliči přisoudí vinu za budoucí zmatek při řešení epidemie vládě, a ne opozici, není dané – a otvírá se i varianta pádu vlády, soudí odborníci.

Gambit je šachové zahájení, v němž hráč zariskuje, obětuje materiál, aby v budoucnu získal výhodu, typicky v iniciativě či pozici. To slovo pochází z italského výrazu gambetto – podražení, podkopnutí.

Přesně tak interpretuje včerejší jednání Sněmovny premiér Andrej Babiš, který v rozsáhlém statusu na Facebooku obvinil opozici z přímé odpovědnosti za všechny, kteří kvůli neprodloužení nouzového stavu onemocní nebo zemřou. Opozice nicméně volila ze dvou špatných možností. Rozhodla se otevřít hru, zariskovat.

A možná i ztratit část podpory. „Jádro voličů opozičních stran si to zřejmě vyloží stejně, jako to ony prezentují,“ soudí politolog Josef Mlejnek, „otázka je, jak to bude působit na méně pevně rozhodnuté příznivce.“

Takových voličů není málo. Podle v pátek zveřejněného výzkumu společnosti Ipsos (nevznikl z iniciativy společnosti, ale na zadání koalice Spolu, pozn. red.) deklaruje volbu koalice Pirátů a STAN 23,2 % (a volební potenciál činí 42,6 %), u koalice Spolu činí podpora 21,7 % a potenciál 36 %.

Společnost Median v nezávislém lednovém výzkumu došla (vlivem odlišné metodiky) k odlišným voličským jádrům a potenciálům, ale i u jejího výstupu je zřejmé, že právě oba opoziční bloky mohou na získání či ztracení potenciálních voličů vyhrát či prohrát volby – takových voličů mají zřetelně víc než například ANO.

Opoziční bloky se snaží rozptylovat obvinění, že jen kritizují, některými konkrétními kroky – například Piráti a STAN nyní představili společný plán „Za pět dvanáct“. Zároveň ale riskují, že se jim každá jejich komunikační chyba o to více vrátí – jako když šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek prohlásil, že Česko nouzový stav nepochybně potřebuje, je ale nutné „dát lekci“ vládě premiéra Babiše. Tento výrok okamžitě proti opozici použil třeba mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Pirátský nesouhlas s nouzovým stavem tak kritikům nabil na argument, že lekce politickému soupeři je pro ně důležitější než to, co Česko potřebuje.

Potácející se Česko

Podle politologa Mlejnka riziko spočívá i v tom, že v epidemií těžce zasaženém Česku je mnoho emocí, a chování voličů se tak řídí jinými a těžko předvídatelnými vzorci. „Mnozí lidé to už psychicky