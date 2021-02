Řeknu vám Vše o mé dceři. Nemá manžela, žije s „tou holkou“. A po nás obou sahá smrt

„Copak je tohle normální? Když ti chci něco říct, tak jsem nemoderní matka, stará ženská na obtíž, se kterou si nerozumíš. Jenomže tak snadný to není, děvenko. Ty si snad myslíš, že budeš věčně mladá? Myslíš si, že budeš mít pořád fůru času, abys napravila všecky svý chyby? Když něco nejde, má to obvykle svůj důvod. Jakej ty máš důvod tvrdit, že je to špatně? A proč to musíš dělat zrovna ty? Jestli se skutečně stala chyba, časem se to samo ukáže a napraví. Proč se hrneš řešit problémy lidí, který s tebou nemaj nic společnýho, proč se tím vysiluješ?“

„Ale mami, tohle není problém někoho cizího, to je můj vlastní problém. Můžu přece kdykoliv dopadnout stejně. A navíc, já přece nejsem sama.“

Ten dialog obsahuje všechno, a přece skoro nic. Jako zrcadlo odráží základní linku příběhu a třaskavý konflikt, kolem něhož se vine: sedřená vdova, čerstvá šedesátnice a bývalá učitelka, zápolí se svou jedinou dcerou, třicátnicí, která se v očích matky katastrofálně a ve všem vymkla rodičovské ruce. Přičemž nejhorším prohřeškem ze všech je, že dcera nemá po boku manžela, ale „tu holku“.

Cesta pod povrch

Ano, kniha Vše o mé dceři je o střetu konzervativní matky s lesbickou dcerou, přesně v duchu citovaného dialogu. O nepochopení a z něj plynoucí bolavé frustrace, která, zdá se, dokáže zakalit i něco tak průzračně silného, jako je láska mezi matkou a dítětem.

A zároveň je to kniha mnohem hlubší, komplexnější. Střet roste na povrchu vyprávění, ale skutečná moc mladé jihokorejské prozaičky Kim Hjedžin se