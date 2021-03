Jak draze platíme za benefity celospolečenských katastrof

Dávejte si pozor na to, co si přejete. Pokud si totiž ceníte hospodářské rovnosti, mějte na paměti, že se zatím skoro vždycky rodila v bolestech a neobešla se bez krveprolití. To je jedno ze základních poselství knihy Velký nivelizátor; Násilí a dějiny nerovnosti od doby kamenné po 21. století rakouského historika Waltera Scheidela, který vyučuje na Stanfordově univerzitě. Jde o první a zatím jediný z mnoha autorových titulů, který byl přeložen do češtiny.