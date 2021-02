Za slova o selekci pacientů jsem od vedení dostal kartáč. Je ale moje povinnost se ozvat, říká primář ze Sokolova

Primář sokolovské nemocnice Martin Straka dnes otevřeně promluvil o nedostatku lůžek a nutnosti pacienty selektovat. Podle svých slov si však za to od vedení nemocnice vysloužil kritiku. „Já doufal, že mě za to podpoří, ale to se nestalo,“ řekl Straka Deníku N. Nechtěl však upřesnit, kdo konkrétně mu jeho slova vytýkal.

Doslechl jsem se, že vás vedení nemocnice kritizovalo za vaše výroky v reportáži České televize.

No, já už bych to ani neměl říkat. Takže asi bez komentáře, jak to říkají profíci. Jak si člověk otevře pusu, většinou to schytá. Prostě jsou lidé, kteří z mého prohlášení nejsou nadšení. Devadesát devět procent ohlasů bylo veskrze pozitivních. „Jsi borec a konečně to někdo řekl!“

A pak jsou skupiny, kterým to vadí. Je to ze strany mého zaměstnavatele, takže to asi nechci říct. Jsou to ty vysoké hry kluků nahoře a tam já nevidím.

To připomíná případ z Chebu, když promluvil tamní primář Stanislav Adamec. Také jeho slova vedení nemocnice zpochybnilo.

On dostal kartáč od kraje. Protože Sokolov patří pod soukromou společnost, dostal jsem kartáč jinde. Samozřejmě dneska všichni mlčí, jim asi vadí ten politický rozměr, že jsem si šťouchnul do toho pacholka, kterého