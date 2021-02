Notes: Paralelní realita pana premiéra i každého z nás

Před jednáním Sněmovny, které v době psaní tohoto Notesu ještě probíhá, se setkali lídři stran. A z něj bylo jasné, že premiérovi Andreji Babišovi už nějaký ten pátek teče do bot: komunisté odmítají přistoupit na záměr prodloužit nouzový stav, a poté co Babišovi nevyšla hra na vinu o tom, že „za nemocné a mrtvé bude zodpovědná opozice“, začal prosit o spolupráci. „Je zaseknutý v představě, že všechno se dá udělat na dobré slovo, že já vám teď něco slíbím,“ řekla o premiérově jednání předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní si Babiš vytvořil paralelní realitu, kde za nic nemá zodpovědnost.

Vždy když jde do tuhého, začnou z Andreje Babiše padat velmi silná, dramatická, ale zároveň prázdná slova, jako například když v minulosti už několikrát přísahal na zdraví svých dětí. Začne mluvit jako šéf krachující restaurace v Ano, šéfe, který se dušuje, že teď už mu pan Pohlreich otevřel oči a výplaty svým zaměstnancům konečně zaplatí, protože na tom závisí jeho čest. A dnes, když žádal o schválení nouzového stavu Piráty, navrhl jako záruku své jméno. Ti to s „valnou důvěrou nepřijali“, jak elegantně napsal pirátský předseda Bartoš.

A když se potom premiér za pultem ve Sněmovně pomalu vracel do té reality, ve které žijeme, výsledkem byl až smutně zmatený projev o tom, co vše dělá a jak je to důležité. Není divu, že se proto opozici chce raději jednat s ministrem vnitra Hamáčkem.

Prodloužení nouzového stavu nepodpoří ani výše zmínění komunisté (kteří dlouho vládu ANO tolerovali) a ani SPD. Za pultíkem vystoupili Tomio Okamura a Zdeněk Ondráček a stýskali si po běžném životě a po lyžování.

Po tom samém lyžování, které je také každý den ve zprávách a které, jak prezentovali zejména tito dva politici, jako by bylo opravdu něčím neodkladným a zásadním pro chod civilizace.

Dnešní vládní opatření nejsou pro projekt obnovení nouzového stavu, přiznejme si to, zrovna tou nejlepší reklamou. Bez širší koncepce totiž uzavřela nejpostiženější oblasti Česka. Nedlouho potom, co ministerstvo situaci například na Chebsku bagatelizovalo a lhalo o ní. Koneckonců o tom, jak se lež stala jedním z nástrojů komunikace ministerstva, psal v úterý kolega Honza Wirnitzer. A nad opatřením zvedá obočí i sám starosta Chebu. Podle něj nařízení přišla pozdě. Škoda už napáchána byla. Takže na hranicích Chebska, Sokolovska a Trutnovska budou sice stát policejní hlídky, ale už není moc co hlídat.

Přitom jak v dalším článku upozorňuje Iva Bezděková, továrny se stovkami zaměstnanců dál běží a někdy pracovníci nemají ani roušky.

I když ještě není definitivně rozhodnuto, nouzový stav zřejmě končí, protože premiérovi už došly věci, které by mohl slíbit. Jak bude tedy život v Česku pokračovat? O tom mluvili ve Studiu N Honzové Moláček s Tvrdoněm. A celé jednání sledujeme živě zde.

Když je svět kolem až takto absurdní, není občas špatné od něj utéct. Východisko možná nabízí kognitivně behaviorální terapeut Julius Bittmann v rozhovoru Tomáše Miklici. Ten doporučuje počítačové hry nejen jako únik, ale i jako terapeutický prostředek například při vypořádávání se s ADHD a autismem. „Představa, že lidi s Aspergerovým syndromem a autismem budeme hromadně posílat na juda, karate, kickboxy, boxy… To je naprosté sci-fi. Takhle to nefunguje,“ upozorňuje. A připomíná i případ chlapce Bertíka, který se pomocí skákačky LittleBigPlanet učil rozpoznávat emoce. Zároveň doplňuje, že počítačové hry nejsou pro terapeutické účely samospásné: „Nelze říct: ‚Hraj LittleBigPlanet, všechno se naučíš!‘ Nemá efekt, pokud s klientem současně neprobíráte, co se tam děje.“

Zejména střílečky potom podle Bittmana slouží i jako dobrý ventil. Tento Notes například vznikl při hraní Rainbow 6: Siege.

